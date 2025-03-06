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 | Berrak Arican

'Yanlışlıkla' havadan 8 imha bombası atıldı: Çok sayıda kişi yaralandı

Güney Kore’nin Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine havadan bombaların düşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Hava Kuvvetleri, bombaların 'yanlışlıkla' atıldığını belirterek özür diledi. Skandal kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 08:49

Güney Kore’nin Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine havadan bombaların düşmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. 1 kilise ile 6 binanın hasar gördüğü bombalama olayının 'yanlışlıkla' gerçekleştiği ortaya çıktı.

ATIŞ TATBİKATI SIRASINDA ANORMAL DURUM

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.

8 TANE MK-82 İMHA SİLAHI ATILDI

Yerel itfaiye yetkilileri ise, bombaların hedefi olan kırsal yerleşim bölgesindeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da hasar gördüğü aktarıldı.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise, yanlışlık sonucu bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82’nin etkili bir imha silahı olduğu belirtilerek, kazanın ucuz atlatıldığı yorumları yapıldı.

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