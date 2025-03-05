Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı: 30 kişi yaralanmıştı

Pakistan’da orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı.