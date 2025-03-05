Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı: 30 kişi yaralanmıştı

Pakistan’da orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtilmişti.