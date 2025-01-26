Pratik zekası köpek balığı saldırısından kurtardı! Başına gelenleri bir bir anlattı

26 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:09

Avustralyalı sörfçü Dale Kittow, Batı Avustralya'daki Cheynes Plajı'nda sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradığını anlattı. Saldırıdan sörf tahtası sayesinde kurtulduğunu söyleyen Kittow, o anları eşinin de kumsaldan izlemek zorunda kaldığını söyledi.

Bill Gates hayatının en büyük pişmanlığını 'başarısızlıklarımın en başında' diyerek açıkladı!

Bill Gates hayatının en büyük pişmanlığını 'başarısızlıklarımın en başında' diyerek açıkladı!

Uçuşa hazırlanan uçağa birkaç kez yıldırım çarptı! O anlar yolcu tarafından kaydedildi

Uçuşa hazırlanan uçağa birkaç kez yıldırım çarptı! O anlar yolcu tarafından kaydedildi

Batı Avustralya​'daki Cheynes Plajı'nda, 37 yaşındaki Dale Kittow köpek balığı saldırısına uğradı. Şanslı sörfçü, öğleden sonra sörf yaptığı sırada bir köpek balığının kendisine hızla yaklaştığını fark ettiğini söyledi. Kittow, "Tahtama oturdum ve bana doğru hücum etmeden önce birkaç kez etrafımda döndü." dedi.

''TAHTAYI ISIRIP PARÇALADI''

"Arkadan atlayıp tahtayı suratına çarptım ve onunla biraz boğuştum." diyen Kittow, 9 New Australia'ya yaptığı açıklamada, köpek balığının tahtayı ısırıp, parçaladığını söyledi:

''Tahtanın arkasından atladım ve tahtayı benimle köpekbalığı arasına koydum. Köpekbalığı tahtayı ısırdı. Bacak ipime dolandık, altına girdik ve biraz sürüklendik. Birkaç kez vurdum.''

Bu esnada eşinin korkunç durumu kıyıdan izlemek zorunda kaldığını anlatan Kittow, ipten kendini kurtarıp, kıyıya geri dönmeyi başardığını söyledi.

"Kesinlikle işlerin çok iyi gitmeyeceğini düşündüğüm anlar oldu." diyen Kittow, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten bir inanılmazdı." dedi.

KOPAN PARÇALARI BİLE BULDU

Kittow, ısırılan tahta parçasını hatıra olarak saklamayı başarsa da, geri kalanına, köpekbalığının türünü doğrulamak ve saldırıyı daha ayrıntılı araştırmak amacıyla Birincil Sanayiler ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından el konuldu.