Prens Selman'ın başı dertte! Suudi Arabistan'da isyan başladı

Suudi Arabistan'da yüzlerini gizleyerek kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" ismini veren bir grup, Prens Selman yönetimini topa tuttu. Prens Selman'ı protesto eden grubun sözcüsü olduğunu belirten 'Kassab' takma adlı kişi, askeri ve sivil eylemler yapacaklarını duyurdu.

Orta Doğu ülkesi Suudi Arabistan'ın Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yeni bir muhalif hareket patlak verdi. Kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" adını veren ve yüzlerini gizleyen grup üyeleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail'le normalleşme adımları, sekülerleşme politikaları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE 'HAYSİYETSİZ' NİTELEMESİ

'Kassab' takma adını kullanarak hareketin sözcüsü olduğunu ileri süren kişi, yayımladığı açıklamada Müslüman ülkelerdeki yönetimleri "haysiyetsiz" olarak niteledi. Kassab, hareketin sivil ve askeri yapılanma altında eylemler düzenleyeceğini, yönetimi protesto etmeye devam edeceklerini belirtti.

İSRAİL'LE İŞ BİRLİKLERİNİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kassab ikinci açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'le hava sahası ve ticaret iş birliklerini sert sözlerle eleştirdi.

"Filistin halkı soykırım yaşarken, Siyonistlerle kurulan ilişki ihanetten başka bir şey değildir" diyen Kassab, barışçıl protestoculara da seslenerek, "Değişim istiyorsanız yöntemlerinizi değiştirin" ifadelerine yer verdi.

HAREKETİN ASKERİ KANADI SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bir video yayımlayan Özgür Maskeli Hareket’in askeri kanadı, Suudi İstihbarat Müdürlüğü devriyesini takip edip silahlı çatışmaya girdikleri anları paylaştı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/28/prens-selmana-karsi-isyan-baslattilar-ozgur-maskel_202505281440.mp4