Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Prens Selman'ın başı dertte! Suudi Arabistan'da isyan başladı

Suudi Arabistan'da yüzlerini gizleyerek kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" ismini veren bir grup, Prens Selman yönetimini topa tuttu. Prens Selman'ı protesto eden grubun sözcüsü olduğunu belirten 'Kassab' takma adlı kişi, askeri ve sivil eylemler yapacaklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 14:41

Orta Doğu ülkesi Suudi Arabistan'ın Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yeni bir muhalif hareket patlak verdi. Kendilerine "Özgür Maskeliler Hareketi" adını veren ve yüzlerini gizleyen grup üyeleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail'le normalleşme adımları, sekülerleşme politikaları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Prens Selman'ın başı dertte! Suudi Arabistan'da isyan başladı

MÜSLÜMAN ÜLKELERE 'HAYSİYETSİZ' NİTELEMESİ

'Kassab' takma adını kullanarak hareketin sözcüsü olduğunu ileri süren kişi, yayımladığı açıklamada Müslüman ülkelerdeki yönetimleri "haysiyetsiz" olarak niteledi. Kassab, hareketin sivil ve askeri yapılanma altında eylemler düzenleyeceğini, yönetimi protesto etmeye devam edeceklerini belirtti.

Prens Selman'ın başı dertte! Suudi Arabistan'da isyan başladı

İSRAİL'LE İŞ BİRLİKLERİNİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kassab ikinci açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'le hava sahası ve ticaret iş birliklerini sert sözlerle eleştirdi.

"Filistin halkı soykırım yaşarken, Siyonistlerle kurulan ilişki ihanetten başka bir şey değildir" diyen Kassab, barışçıl protestoculara da seslenerek, "Değişim istiyorsanız yöntemlerinizi değiştirin" ifadelerine yer verdi.

Prens Selman'ın başı dertte! Suudi Arabistan'da isyan başladı

HAREKETİN ASKERİ KANADI SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bir video yayımlayan Özgür Maskeli Hareket’in askeri kanadı, Suudi İstihbarat Müdürlüğü devriyesini takip edip silahlı çatışmaya girdikleri anları paylaştı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/28/prens-selmana-karsi-isyan-baslattilar-ozgur-maskel_202505281440.mp4

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var
Microsoft sahnesinde Gazze protestosu: Mühendis Nadella'yı yarıda kesti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.