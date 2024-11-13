Prenses Diana'nın eski şoförü 30 yıllık sessizliğini bozdu: "O gece onu ben götürüyor olsaydım..."

13 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:43

Galler Prensesi Diana'nın eski şoförü, 61 yaşındaki Steve Davies, 30 yıl sonra sessizliğini bozdu. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan kaza gecesi arabayı o kullansaydı Prenses'in yaşıyor olacağını ifade etti.

Prenses Diana​'nın eski şoförü 61 yaşındaki Davies, muhabir Martin Bashir'in "kendisi hakkında yalanlar yaymasının ardından kovulmaya zorlandığını" dile getirdi.

Kovulduktan 1 yıl sonra Prenses Diana Fransa'nın başkenti Paris​'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bashir, Davies'in Diana hakkında basına haberler sızdırdığını ileri sürmüştü.

Ayrıca 61 yaşındaki şoför daha sonra Bashir'in iddialarının yanlış olduğunu kanıtlayarak muhabirin çalıştığı İngiltere merkezli uluslararası yayın kuruluşu BBC​'den tazminat aldı.

30 yıllık sessizliğini bozan Davies, "Diana için kurşun bile yerdim. İşim benim hayatımdı. Her zaman onun için oradaydım. Rüya gibi bir işim varken her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

"ONU BEN GÖTÜRÜYOR OLSAYDIM, BUGÜN HALA BURADA OLACAKTI"

Eski asker Steve Davies, 8 yıllık hizmetinin ardından işten çıkarılınca şoke olmuştu. Steve, Ağustos 1997'de "Diana öldüğünde yaşadığı acıyı kelimelerle ifade edemediğini" dile getirdi.

61 yaşındaki eski şoför Davies, "Tek bildiğim, eğer hayat farklı bir yörüngede ilerleseydi, o gece Paris'te onu ben götürüyor olsaydım, bugün hala burada olacaktı... Çünkü onu güvende tutacaktım" diye konuştu.