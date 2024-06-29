Prenses Diana'nın kişisel eşyaları ve elbiselerine rekor fiyat!

29 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:00

Zarafeti ve yardımseverliğiyle tüm dünyada tanınan Prenses Diana ölümünün üzerinden 27 yıl geçse de hala unutulmadı.

İngiliz halkının kalbinde ayrı bir yere sahip olan Galler Prensesi Diana'nin eşyaları açık artırmada satıldı.

Aralarında Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarının da bulunduğu, bir zamanlar kraliyet ailesinin üyelerine ait olan eşyalardan oluşan bir koleksiyon, Kaliforniya'daki açık artırmada 4 milyon sterlinden fazla bir fiyata satıldı.

EN KAPSAMLI KOLEKSİYON

200'den fazla parçanın yer aldığı koleksiyon, Prenses'in kişisel eşyalarının yer aldığı en kapsamlı koleksiyon olarak ilan edildi.

Prenses Diana'nın 1987'de Londra ve Almanya'da giydiği, Victor Edelstein tarafından tasarlanan gece elbisesi 910 bin dolara alıcı buldu. Elbise, tahmin edilen fiyatın 4 katına satıldı.

İngiliz tasarımcı Edelstein, Prenses'in1985 yılında Beyaz Saray'da John Travolta ile dans ederken giydiği ünlü lacivert elbiseyi de tasarlamıştı.