Genç model Diana Belyaeva'nın acı sonu! Dalgalara kapılıp hayatını kaybetti

22 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:25

Rusya'da yaşayan 20 yaşındaki model Diana Belyaeva, erkek arkadaşıyla Soçi'de deniz kenarında yürüyüşe çıktı.

Dev dalgalar, romantik anlar yaşayan çiftin kabusu oldu.

Genç çiftin yürüyüşü sırasında kaydedilen videoda, dalgalar şiddetle çifte çarparken, genç kadının, dalgalı denizde dengesini korumaya çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığı görülüyor.

TÜM ÇABALARINA RAĞMEN DALGALAR DENİZE ÇEKTİ

Panik içindeki erkek arkadaşı çaresizce onu denize sürüklenmekten kurtarmaya çalışırken, durum sadece birkaç saniye içinde şakalaşmadan ölüm kalım meselesine dönüşüyor.

Tüm çabalara rağmen genç kadın ayakta kalmayı başaramıyor ve dalgalar Diana'yı denize çekiyor.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ARANDI

Yerel yetkililer Diana'nın üç gün boyunca aradığını ancak hala sonuç alınamadığı bildirdi. Raporlar onun öldüğünün varsayıldığını söylüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyaya yüklenen videoya yapılan yorumlar, Diana mücadele ederken hiçbir şey yapmayan çevre sakinlerine karşı tepkiye neden oldu.