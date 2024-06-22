Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı ortaya çıktı

22 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:31

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdi.

3 kez ameliyata alınan oyuncunun doktorları, diziye devam edemeceği yönünde karar verdi.

Ekranlardan uzak kalacağı öğrenilen Tanrıöğen, bir TikTok yayınında hayranlarıyla buluştu.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Canlı yayında sıkça 'Diziye geri dönecek mi?' sorularına maruz kalan ünlü oyuncuya 'Nilay Ünal' isimli bir kullanıcıdan da hediye geldi. Başarılı isim dizide Abdullah Ünal karakterini canlandırıyordu.

"NEDEN KONUŞMUYOR"

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Settar Tanrıöğen'e sosyal medyada; 'Onsuz dizi çekilmiyor', 'Kızılcık Şerbo'ya geri dönsün', 'Neden konuşmuyor?', 'Yapay zeka ile yapılmış sandım' gibi yorumlar yapıldı.