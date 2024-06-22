Bahar Candan'ın kendisine zarar verdiği iddia edilmişti! Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti!

22 Haziran 2024 08:25 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 08:30

Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı

Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı

Lüks yaşamlarıyla gündemden düşmeyen Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara dahil edilmişti..

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklandı.

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLDİ

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye oldu.

HASTANEDE KALIYOR

Gündemden düşmeyen iki kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti.

Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın nerede olduğu merak ediliyordu. Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

"AZ KALDI EVİNE, AİLENE KAVUŞACAKSIN"

Candan bir sonraki paylaşımında ise "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde." ifadelerini kullandı.