 Berkay Alptekin

Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

Endonezya’da yer alan Sulawesi Adası'nda geçtiğimiz günlerde başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Göstericiler hükümet binasını ateşe verirken, içeride mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

30.08.2025
30.08.2025
Asya ülkesi 'nın genelinde milletvekillerinin maaşlarına yönelik pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı protestolarda tansiyon artmaya devam ediyor. Başkent ’da başlayan ve ülke geneline yayılan olaylarına sahne oluyor.

Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın güneyinde dün akşam gerçekleşen protesto gösterisinde öfkeli kalabalık, hükümet binasını ateşe verdi. İçerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Pazartesi günü başlayan protestolarda toplam can kaybı 4’e yükseldi.

Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI

Yerel medya, başkent Jakarta’da birkaç bölgede yağmalama olayları ve bazı ulaşım tesislerinde zararın olduğunu bildirdi.

Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından protestolar başlamıştı.

Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.

