Protestolar Endonezya'yı kaosa sürükledi! Hükümet binası ateşe verildi

Asya ülkesi Endonezya'nın genelinde milletvekillerinin maaşlarına yönelik pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı protestolarda tansiyon artmaya devam ediyor. Başkent Jakarta’da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar şiddet olaylarına sahne oluyor.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın güneyinde dün akşam gerçekleşen protesto gösterisinde öfkeli kalabalık, hükümet binasını ateşe verdi. İçerde mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Pazartesi günü başlayan protestolarda toplam can kaybı 4’e yükseldi.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI

Yerel medya, başkent Jakarta’da birkaç bölgede yağmalama olayları ve bazı ulaşım tesislerinde zararın olduğunu bildirdi.

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından protestolar başlamıştı.

Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.