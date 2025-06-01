PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi Paris'i savaş alanına çevirdi: Onlarca gözaltı var

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Final maçını Paris'te takip eden Fransız taraftarlar adeta zafer sarhoşu oldu. Şampiyonluğun ardından çıkan olaylar nedeniyle ise ortalık savaş alanına döndü. Taşkınlık yapan onlarca taraftar gözaltına alındı.

Dünyanın kulüpler bazındaki en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalyan devi Inter Milan karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih kentinde oynanan dev finalde kazanan PSG oldu. Rakibini 5-0'lık skorla mağlup eden Fransız ekibi, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmayı başardı.

Ancak maçın ardından yaşananlar büyük zafere gölge düşürdü. Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında şiddet olayları yaşandı.

ON BİNLERCE TARAFTAR FİNALİ STATTA İZLEDİ

Final Almanya'nın Münih kentinde oynanırken, Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda takip etti. PSG'nin 5-0'lik tarihi zaferi sonrası büyük sevinç yaşandı.

PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen Paris'te polis, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ÇOK SAYIDA TARAFTAR GÖZALTINDA

Taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında müdahalede bulundu. Le Figaro'nun Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı.

Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.

ARAÇ KALABALIĞA DALDI: YARALILAR VAR

Fransız BFMTV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.