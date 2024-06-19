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Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'de! ABD endişeli...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
19 Haziran 2024 04:59 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 05:04
Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore&#039;de! ABD endişeli...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin'i havaalanında karşıladı. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bazı anlaşmalar gerçekleştirilecek.

Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, 24 yılın ardından tekrar Kuzey Kore'ye gitti.

Başkent Pyongyang'a giden Putin'i Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un havaalanında karşıladı.

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret mekanizmalarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda anlaşmalar imzalanması hedefleniyor.

Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'de! ABD endişeli... - 1. Resim

ÇİN OLUMLU, ABD ENDİŞELİ

Çin, Putin'in Kuzey Kore'ye gitmesini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışa katkı sunacağına dair beklentilerini Güney Kore'ye iletti.

ABD ise Rusya-Kuzey Kore ilişkisinden rahatsız. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine dair endişeler dile getirildi.

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gidecek.

 

Kaynak: TRT Haber
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