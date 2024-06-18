Romanya, Ukrayna'yı dağıttı sosyal medya yıkıldı: Putin'e dönüştüler, nükleer füze ne varsa sallıyorlar

18 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:29

Burnu kırılan Kylian Mbappe Euro 2024'e maske ile devam edecek

Burnu kırılan Kylian Mbappe Euro 2024'e maske ile devam edecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti. Romanya, Ukrayna'ya karşı maçın 29. dakikasında Nicolae Stanciu, 53. dakikasında Razvan Marin ve 57. dakikada da Denis Draguş'un golleriyle 3-0 kazandı.

Teknik direktör Edward Iordanescu yönetimindeki Romanya, Belçika ve Slovakya'nın da bulunduğu E Grubu'ndan çıkmak için avantaj yakaladı.

Romanya'nın Ukrayna'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Birçok kullanıcı Ukrayna ile Vladimir Putin üzerinden dalga geçti.

"PUTİN, ROMANYA'YI FONLAMIŞ HERHALDE"

Sosyal medya kullanıcıları, "Romanya Ukrayna karşısında Putin'e dönüştü, nükleer füze müze ne varsa salıyor", Putin, Romanya'yı fonlamış herhalde, bu ne hırs", "Romanya şov var, Putin keyifli Biden üzgün" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

ROMANYA: 3 - UKRAYNA: 0