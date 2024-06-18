Burnu kırılan Kylian Mbappe Euro 2024'e maske ile devam edecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Haziran 2024 08:02 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:34
Euro 2024 kapsamında dün oynanan Fransa-Avusturya maçında yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı. İddialara göre Mbappe Euro 2024'e maske ile devam edecek.
24 takımın bulunduğu Euro 2024 turnuvası 14 Haziran tarihinde Almanya'da başladı.
D Grubu'nda yer alan Fransa dün Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Grubun ilk maçını Fransa Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.
MBAPPE'NİN BURNU NEDEN KIRILDI?
Karşılaşma sırasında Griezmann'ın kullandığı duran toptan gelen ortaya kafa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı.
25 yaşındaki genç yıldız çarpışmanın etkisi ile yerde kaldı ve burnu kırıldı.
Maçtan çıkan yıldız futbolcunun turnuvaya devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
MBAPPE EURO 2024'E DEVAM EDECEK Mİ?
İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre Kylian Mbappe'nin Euro 2024'e devam etmek istiyor.
İddialara göre genç yıldız kalan maçlarda maske takarak oynamaya devam edecek.
Kaynak: TGRT Haber