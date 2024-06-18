18 Haziran 2024 00:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 00:12

Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa, Wöber'in kendi kalesine attığı golle Avusturya'yı 1-0 yendi.

TF1'in iddiasına göre Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı.

Fransa'da Griezmann'ın kullandığı duran toptan gelen ortaya kafa ile vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle yerde kaldı.

Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı. Mbappe'nin forması kanla kaplandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Olivier Giroud devam etti.