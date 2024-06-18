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Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Haziran 2024 00:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 00:12
Kylian Mbappe&#039;nin burnu kırıldı!

Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya ile karşı karşıya gelen Fransa'da forvet oyuncusu Kylian Mbappe, Danso ile yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemedi. İddiaya göre yıldız futbolcunun burnu kırıldı.

Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa, Wöber'in kendi kalesine attığı golle  Avusturya'yı 1-0 yendi.

TF1'in iddiasına göre Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı.

Fransa'da Griezmann'ın kullandığı duran toptan gelen ortaya kafa ile vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle yerde kaldı.

Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı. Mbappe'nin forması kanla kaplandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Olivier Giroud devam etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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