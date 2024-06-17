Fransa tek golle 3 puanı aldı!

17 Haziran 2024 23:59 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 00:03

Düsseldorf Arena Stadyumu'nda Avusturya ve Fransa karşı karşıya geldi.

Dengeli bir oyun ortaya koyan iki takım bol pozisyonlara girdi. Dakika 38'i gösterirken sağ kanattan içeri orta açan Mbappe, savunma oyuncusu Wöber'in kafasına çarpan top bir anda kendi filelerine gitti ve Fransa maçtaki ilk golü buldu.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı.

MBAPPE KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta topa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki forvet yerden kalkamadı. Sahada tedavisi yapılan Mbappe yerini Giroud'ya bıraktı.