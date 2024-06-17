EuroLeague'de mücadele edecek takımlar açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 Haziran 2024 21:12 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:37
EuroLeague, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek 18 takımı açıkladı. Fransa'dan Paris Basketball, İspanyol ekip Valencia yerine turnuvaya dahil edilen takım oldu.
THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu. EuroLeague, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek 18 takımı açıkladı.
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EuroCup şampiyonu Paris'in yanı sıra Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun organizasyonda yer alacağı belirtildi. Valencia ise takımlar arasında yer almadı.
EuroLeague'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım şu şekilde:
ALBA Berlin, Anadolu Efes, Monaco, Baskonia, Kızılyıldız, Olimpia Milano, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basketbol, Partizan, Real Madrid, Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas
Kaynak: tgrthaber.com.tr