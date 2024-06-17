Sergio Ramos, Sevilla'ya veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 Haziran 2024 19:23 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:30
Sergio Ramos ile Sevilla’nın yolları ayrıldı. 38 yaşındaki stoper serbest kaldı.
Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamanın ardından 38 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.
TÖRENLE VEDA EDECEK
Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.
Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
SEZON PERFORMANSI
Sergio Ramos, 18 yıl sonra sezon başında altyapısından çıktığı Sevilla'ya transfer olmuştu.
Tecrübeli stoper, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gol kaydetmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr