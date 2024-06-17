Batalla, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu!

17 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:57

Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!

Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!

TFF 2. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Yeşil-beyazlılar, kulüp efsanesi olan Arjantinli 10 numara Pablo Martin Batalla'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Batalla, teknik direktör olarak Bursa takımı Nilüfer Belediyespor'u çalıştırmıştı. Genç menajerin çalıştırdığı Nilüfer Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olmuş ve TFF 3. Lig'e yükselmişti.

BURSASPOR KARİYERİ

Batalla, 2009-2014 ve 2016-2018 yılları arasında forma giymişti.

Bursaspor formasıyla 250 kez forma giyen Batalla, 68 gol ve 78 asist kaydetti. Batalla, Bursaspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.