Hummels'in menajeri Boll futbolcusu hakkında açıklamalarda bulundu! 'Parayı önemsemiyor'

17 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:31

Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!

Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!

Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra kulüpten ayrılan Alman stoper Mats Hummels, halihazırda bir takımla anlaşmaya varmadı.

Adı Türk kulübü Beşiktaş ile anılan Mats Hummels için menajeri Timo Boll, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Boll, Hummels'in henüz bir takımla anlaşmadığın söyledi.

"PARAYI UMURSAMIYOR"

Mats Hummels'in için Boll, "Şu anda parayı umursamıyor. Sadece huzur içinde yaşamak istiyor." dedi.

Timo Boll, Hummels'in cuma gününe kadar tatil yapacağını ve transferle ilgili gelişmelerin sonrasında gerçekleşeceğini ifade etti.

Hummels, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 maça çıkmış, 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.