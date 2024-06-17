16 yaşındaki Türk futbolcu Emre Can Duran PSV Eindhoven'de!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 Haziran 2024 18:20 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:25
Hollanda takımı PSV Eindhoven, 16 yaşındaki futbolcu Emre Can Duran'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Hollanda takımı PSV Eindhoven, 16 yaşındaki futbolcu Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Emre Can ile üç sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 kez maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren Hollanda takımı PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr