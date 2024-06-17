16 yaşındaki Türk futbolcu Emre Can Duran PSV Eindhoven'de!

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Emre Can ile üç sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 kez maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren Hollanda takımı PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı kaydedildi.