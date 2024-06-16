EURO 2020'de saha içinde kalp krizi geçiren Eriksen, EURO 2024'te takımının turnuva açılış golünü kaydetti

16 Haziran 2024 21:31 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:32

Danimarka'nın 10 numarası Christian Eriksen, son Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizinin üzerinden tam 1.100 gün geçtikten sonra, EURO 2024'te ağları havalandırdı.

"BU DÜNYADAN UZAKTAYDIM"

2022'de BBC'ye verdiği röportajda o anlar ile ilgili konuşan Eriksen şunu açıkladı : "Beş dakikalığına bu dünyadan uzaktaydım."

Kalp krizi geçiren ve futbol oynamasının çok riskli olduğunu açıklayan Christian Eriksen o dönemler İtalyan takımı Inter forması giyiyordu. Ameliyat edilen ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör tedavisi ile tekrar sahalara dönen Eriksen, 2022 yazında İngiliz devi Manchester United'a katıldı.

Danimarka Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldı.

SLOVENYA KARŞISINDA GOLÜNÜ ATTI

Futbola tekrar döndükten sonra yeniden Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansı elde eden kaptan Eriksen, EURO 2024'te Danimarka forması ile ilk maçına Slovenya'ya karşı çıktı.

Eriksen maçın 17. dakikasında ceza sahasına doğru akıllı bir koşu yaparak topu ağlara gönderdi. Takımını öne geçiren Eriksen'i takım arkadaşları müthiş bir kutlamayla tebrik etti. Eriksen 3 sene sonra güzel bir geri dönüş yapmış oldu. Sosyal medyada Eriksen'in golüyle büyük paylaşımlar yapıldı.