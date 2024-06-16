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Danimarka öne geçti Slovenya pes etmedi! Takımlar 1 puanı paylaştı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Haziran 2024 20:54 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:01
Danimarka öne geçti Slovenya pes etmedi! Takımlar 1 puanı paylaştı

Slovenya ve Danimarka beraberlikle yetindi.

Stuttgart Arena'da Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geldi.

Danimarka 17. dakikada EURO 2020'de kalp krizi geçiren kaptanı Eriksen ile skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu golle sonuçlandı.

İkinci yarıda ise Slovenya 77. dakikada Janza'nın attığı gol ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1'lik skorla biterken takımlar puanları paylaştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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