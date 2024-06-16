Jose Mourinho ve Okan Buruk karşı karşıya! Hedefte Höjbjerg var

16 Haziran 2024 20:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:38

Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, Wilfred Zaha, Tete ve Sebastian Szymanski için büyük savaş vermişti.

Görünürde iki ezeli takım bu yaz transfer döneminde de karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi olan Höjbjerg'i yönetime ilettiği transfer listesinin en başına yazdığı iddia ediliyor.

Öte yandan Okan Buruk gelecek sezonun çalışmalarını şimdiden yapmayı istiyor. Yönetime Höjbjerg'i istediğini bildirdi.

HÖJBJERG'İN SÖZLEŞMESİ UZATILMADI

Tottenham'dan geçen sezon transfer döneminde Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralık olarak takıma katan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz takımını Höjbjerg için ikna etmeye çalışacak.