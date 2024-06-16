Jose Mourinho ve Okan Buruk karşı karşıya! Hedefte Höjbjerg var
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Haziran 2024 20:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:38
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho ayağının tozuyla yönetime verdiği transfer listesinde Tottenham'dan eski öğrencisi Danimarkalı ortasaha Höjbjerg yer alırken şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'ta aynı futbolcuya talip oldu.
Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, Wilfred Zaha, Tete ve Sebastian Szymanski için büyük savaş vermişti.
Görünürde iki ezeli takım bu yaz transfer döneminde de karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi olan Höjbjerg'i yönetime ilettiği transfer listesinin en başına yazdığı iddia ediliyor.
Öte yandan Okan Buruk gelecek sezonun çalışmalarını şimdiden yapmayı istiyor. Yönetime Höjbjerg'i istediğini bildirdi.
HÖJBJERG'İN SÖZLEŞMESİ UZATILMADI
Tottenham'dan geçen sezon transfer döneminde Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralık olarak takıma katan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz takımını Höjbjerg için ikna etmeye çalışacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr