Milliler bayramlaştı!

16 Haziran 2024 18:54 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:57

Türkiye - Gürcistan maçını yönetecek hakem belli oldu

Türkiye - Gürcistan maçını yönetecek hakem belli oldu

Barsinghausen'deki kamp merkezinde gerçekleşen bayramlaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli futbol takımımız katıldı.

Teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in bayramlaşmaya geç kalması ise gülüşmelere neden oldu.

Bayramlaşmanın ardından, milli takım antrenmana başladı.