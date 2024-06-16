Eski Beşiktaşlı Weghorst sahneye çıkarak Portakallara 3 puanı getirdi!

16 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:04

Volksparkstadion Stadı'nda oynanan maçta Polonya ile Hollanda karşılaştı.

Dakika 16'da Antalyaspor forması giyen Buksa'nın golüyle Polonya 1-0 öne geçti.

İlk yarı bitmeden 29. dakikada sahneye çıkan Gakpo skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İkinci yarıda ise 81. dakikada oyuna giren Weghorst sadece iki dakika sonra topu filelere getirerek skoru 2-1'e getirdi ve Portakallara gruptaki ilk maçında ilk 3 puanını hediye etmiş oldu.

SONRAKİ RAKİP FRANSA



EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda bir sonraki maçında 21 Haziran'da Fransa'ya karşı mücadele verecek. Polonya ise yine aynı gün Avusturya ile karşılaşacak.