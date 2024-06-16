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Eski Beşiktaşlı Weghorst sahneye çıkarak Portakallara 3 puanı getirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:04
Eski Beşiktaşlı Weghorst sahneye çıkarak Portakallara 3 puanı getirdi!

EURO 2024 D Grubu mücadelesinde Portakallar Polonya'yı eski Beşiktaşlı Weghorst'un golüyle 2-1 mağlup etti.

Volksparkstadion Stadı'nda oynanan maçta Polonya ile Hollanda karşılaştı.

Dakika 16'da Antalyaspor forması giyen Buksa'nın golüyle Polonya 1-0 öne geçti.

İlk yarı bitmeden 29. dakikada sahneye çıkan Gakpo skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İkinci yarıda ise 81. dakikada oyuna giren Weghorst sadece iki dakika sonra topu filelere getirerek skoru 2-1'e getirdi ve Portakallara gruptaki ilk maçında ilk 3 puanını hediye etmiş oldu.

Eski Beşiktaşlı Weghorts sahneye çıkarak Portakallara 3 puanı getirdi! - 1. Resim

SONRAKİ RAKİP FRANSA

EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda bir sonraki maçında 21 Haziran'da Fransa'ya karşı mücadele verecek. Polonya ise yine aynı gün Avusturya ile karşılaşacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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