Eski Beşiktaşlı Weghorst sahneye çıkarak Portakallara 3 puanı getirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:04
EURO 2024 D Grubu mücadelesinde Portakallar Polonya'yı eski Beşiktaşlı Weghorst'un golüyle 2-1 mağlup etti.
Volksparkstadion Stadı'nda oynanan maçta Polonya ile Hollanda karşılaştı.
Dakika 16'da Antalyaspor forması giyen Buksa'nın golüyle Polonya 1-0 öne geçti.
İlk yarı bitmeden 29. dakikada sahneye çıkan Gakpo skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
İkinci yarıda ise 81. dakikada oyuna giren Weghorst sadece iki dakika sonra topu filelere getirerek skoru 2-1'e getirdi ve Portakallara gruptaki ilk maçında ilk 3 puanını hediye etmiş oldu.
SONRAKİ RAKİP FRANSA
EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda bir sonraki maçında 21 Haziran'da Fransa'ya karşı mücadele verecek. Polonya ise yine aynı gün Avusturya ile karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr