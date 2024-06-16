Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:14
Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milyonların heyecanla beklediği maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takım, 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlıların karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

İLK MAÇ FACUNDO TELLO'NUN

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Gürcistan ile oynayacağı maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu - 1. Resim

Maçın dördüncü hakemi ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmanın VAR'ın da ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez görev yapacak.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...