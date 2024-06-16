Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:14
Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milyonların heyecanla beklediği maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takım, 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlıların karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.
İLK MAÇ FACUNDO TELLO'NUN
A Milli Takım'ın EURO 2024'te Gürcistan ile oynayacağı maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmanın VAR'ın da ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez görev yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com