Son dakika! Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

16 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:14

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takım, 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlıların karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

İLK MAÇ FACUNDO TELLO'NUN

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Gürcistan ile oynayacağı maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmanın VAR'ın da ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez görev yapacak.