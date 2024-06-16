EURO 2024'te sahne sırası İngiltere - Sırbistan! İngiliz ve Sırp taraftarlar maç öncesi birbirine saldırdı
EURO 2024'te İngiltere ile Sırbistan bugün gruptaki ilk maçına çıkmak için karşı karşıya gelecek. Maç önü ise istenmeyen olaylar yaşandı. Sırp taraftarlar ile İngiliz taraftarlar birbirlerine saldırdı.
EURO 2024'te C Grubu'nda bugün saat 22.00'de İngiltere ile Sırbistan Schalke Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi İngiliz taraftarlar ile Sırp taraftarlar Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir restoranda karşı karşıya geldiler. Sebebi belli olmayan olayda taraftarlar bir anda birbirlerine saldırmaya başladı.
SOSYAL MEDYADA MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Taşlı sandalyeli kavgayı Almanya Çevik Kuvvet polisi ayırmaya çalıştı. Meydana gelen olay ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İNGİLTERE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
İki ülke arasındaki mücadele İngiltere'nin rakibi Sırbistan'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Bugüne kadar oynanan maçlarda 15 karşılaşmanın 6'sını İngiltere, 4'ünü ise Sırbistan kazandı. İki ekip arasındaki 5 maç da berabere bitti.
Rekabette İngiltere 25 gol, Sırbistan ise 21 gol atma şansı yakaladı.
KAPTAN TADİC SAHNEYE ÇIKIYOR
Sırbistan'ın kaptanlığını Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic yapıyor.
Tecrübeli oyuncunun, karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.