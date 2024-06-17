Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!

17 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:59

Münih Futbol Arena Stadyumu'nda oynanan maçta Romanya ve Ukrayna karşı karşıya geldiler.

Maçta ilk gol 29.dakikada Stanciu'dan geldi ve skor 1-0 oldu. İlk yarı bu golle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Rumenler 53. dakikada Marin, 57. dakikada ise Draguş ile farkı bir anda 3'e çıkardılar.

Karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca skor 3-0 Romanya galibiyeti ile sona erdi.