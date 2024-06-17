Romanya, Ukrayna'yı net bir skorla geçerek turnuvaya 3 puan ile başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:59
Romanya, Ukrayna'yı 3 golle geçerek EURO 2024'e galibiyetle başladı.
Münih Futbol Arena Stadyumu'nda oynanan maçta Romanya ve Ukrayna karşı karşıya geldiler.
Maçta ilk gol 29.dakikada Stanciu'dan geldi ve skor 1-0 oldu. İlk yarı bu golle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Rumenler 53. dakikada Marin, 57. dakikada ise Draguş ile farkı bir anda 3'e çıkardılar.
Karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca skor 3-0 Romanya galibiyeti ile sona erdi.
GELECEK RAKİP BELÇİKA
E Grubu'nun bir sonraki karşılaşmasında 21 Haziran'da Ukrayna, Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Romanya ise 22 Haziran'da Belçika ile mücadele edecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr