Yeşil sahadan acı haber! Kalp krizi geçiren deneyimli teknik direktör hayatını kaybetti
Samsun'da yaklaşık bir hafta önce oynanan maç sırasında kalp krizi geçiren Yakakent Denizspor Teknik direktörü Turgay Kullukçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor maçı sırasında kalp krizi geçiren Yakakent Denizspor Teknik Direktörü Turgay Kullukçu'dan acı haber geldi. Kullukçu yaşam mücadelesini kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Samsun Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda 9 Haziran tarihinde oynanan Yakakent Denizspor - Samsun Vefaspor karşılaşmasında Teknik Direktör Turgay Kullukçu fenalaşarak yere yığılmıştı.
Duruma müdahale eden sağlık ekipleri Yakakent Denizspor Teknik Direktörü olan Turgay Kullukçu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi. Turgay Kullukçu, maçın oynandığı sahadan ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kullukçu yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Turgay Kullukçu'nun vefatı Samsun'da spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Öte yandan Kullukçu'nun cenazesinin 17 Haziran Pazartesi günü Yakakent Cumhuriyet Caddesi üzerinde Avni Dayı Apartmanı önünde saat 11.30 helallik alınmasının ardından Merkez Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.