Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için karar verildi! Montella A Milli Takım 11'ini netleştirdi

17 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:44

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) Türkiye için heyecan dorukta. A Milli Takımımız, turnuvanın ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi en büyük merak konusu, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de şans verip vermeyeceğiydi. Cevabı merak edilen bir diğer soru da hafif sakatlığı bulunan Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun aynı şekilde sahaya çıkan kadroda yer alıp almayacağıydı.

FENERBAHÇE'DEKİ UYUMLARINI HESABA KATTI

Bu iki soru cevabını nihayet buldu!

Euro 2024'e ev sahipliği yapan Almanya'dan gelen son bilgilere göre Montella, Gürcistan maçında hem Arda Güler'i hem de Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'de sahaya çıkarma kararı aldı. Montella'nın kararını verirken iki futbolcunun Fenerbahçe'deki uyumunu da göz önünde bulundurduğu belirtildi.

MONTELLA, ARDA İÇİN NE DEMİŞTİ?

İtalyan hoca, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyecği konusunda muğlak ifadeler kullanmıştı.

Montella açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse Arda son maçta iyi bir performans sergiledi. Ancak isteklerimizi tamamen algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" demişti.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇÜI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 18 Haziran Salı saat 19.00'da Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.