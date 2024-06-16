İngiltere kısır geçen maçı Bellingham'ın kaydettiği tek golle kazandı!

16 Haziran 2024 23:59 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:17

Jose Mourinho ve Okan Buruk karşı karşıya! Hedefte Höjbjerg var

Jose Mourinho ve Okan Buruk karşı karşıya! Hedefte Höjbjerg var

AufSchalke Stadyumu'nda Sırbistan ve İngiltere karşı karşıya geldi.

Maç İngilizlerin 13. dakikada Bellingham'ın kafa golüyle 1-0'lık üstünlüğü ile başladı.

Karşılıklı pozisyonlar olsa da iki takımda golü bulamadı ve maç 1-0 İngiltere lehine sona erdi.

Grubun diğer maçında Danimarka, Slovenya ile 1-1 berabere kalmıştı.

BELLINGHAM'DAN REKOR

Jude Bellingham, 21 yaşına girmeden 3 majör turnuvada forma giyen ilk Avrupalı oyuncu oldu. (EURO 2024, Dünya Kupası 2022, EURO 2020)

TADİC KULÜBEDEN OYUNA GİRDİ

Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, gole ihtiyacı olduğu bölümde kurtarıcı olarak Dusan Tadic'i oyuna dahil etti.

Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.