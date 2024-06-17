Son dakika! Beşiktaş'ı Di Maria heyecanı sardı! Transfer ihtimalini artıran gelişme

17 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:28

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta yönetim büyük bir yıldız için fırsat kolluyor. Siyah-Beyazlı idareciler, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Angel di Maria'nın peşinde.

ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 36 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bir süredir ABD Major Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami ile dirsek temasındaydı ve transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak bu transfer görüşmelerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

KARTAL GAZA BASTI

Fotomaç'ın haberine göre, Portekiz temsilcisi Benfica ile sözleşmesi sona eren tecrübeli Inter Miami ile yıllık ücret ve teklifteki bazı küçük detaylar konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın Angel di Maria için yeniden devreye girdiği ve transfer için hummalı bir girişim başlattığı belirtildi.