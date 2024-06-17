Höjbjerg'in menajeri açıklamalarda bulundu! EURO2024 sonrası karar verilecek

17 Haziran 2024 20:32 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:38

Tottenham Hotspur'da son sezonuna girecek olan Danimarkalı ortasaha Pierre-Emile Höjbjerg, Londra ekibinden ayrılma kararı aldı.

Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun sistemine uymayan tecrübeli oyuncu yeni sezon öncesi transfer olmak istediğini belirtti. Avustralyalı menajer, Danimarkalı oyuncunun ayrılma isteğini kabul etti.

KARARI EURO2024'TEN SONRA VERECEK

Pierre-Emile Höjbjerg'in menajeri Luca Puccinelli, Fabrizio Romano'ya Transfer hakkında bilgi verdi. Puccinelli, 28 yaşındaki oyuncunun Danimarka Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle hangi takım ile anlaşacaklarına Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar vereceklerini söyledi.

"HIRSLI BİR KULÜPTE OYNAMAK İSTER"

"Pierre Höjbjerg çok tecrübeli bir oyuncu. Mourinho ve Conte gibi hocalarla çok iyi sezonlar geçirdi. Milli Takım'da da önemli bir lider. Onun gibi bir oyuncu projeye odaklı, hırslı bir kulüpte oynamak ister. Sadece güçlü bir oyuncu değil ayrıca her yıl bir şeyler başarmak isteyen bir karaktere sahip. Pierre baskıyla başa çıkabilen biri. Bana her yıl kupalar kazanmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Bize ulaşan isteklere bakıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra seçeneklerimizi analiz edip yeni sezon için kararımızı vereceğiz."