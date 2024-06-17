Belçika 2 kez VAR'ı geçemedi! Turnuvanın ilk sürpriz galibiyeti Slovakya'dan geldi

17 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:19

Frankfurt Arena Stadyumu'nda Belçika ve Slovakya karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Slovakya 7. dakikada Schranz'ın sol çaprazdan attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti.

İkinci yarı Belçika'nın üstünlüğünde oynandı. 57. ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku ile gol bulan Belçika, iki golde de ofsayt bayrağına takıldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta başka gol olmadı ve Slovakya açılış maçında Belçika'yı tek golle kazandı.

E Grubu ikinci hafta maçlarında Belçika, Romanya ile karşılaşacak. Slovakya ise Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hollanda Futbol Federasyonundan Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük üstlendi.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR olarak görev aldı.

BELÇİKA, 15 MAÇ SONRA YENİLDİ

Belçika Milli Takımı, 15 maç sonra mağlup oldu.

Son olarak 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında Fas'a yenilen Belçika, sonrasındaki 15 resmi ve özel müsabakada 10 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

EURO 2024'e mağlubiyetle başlayan Belçika, 15 maçlık yenilmezlik serisini de sürdüremedi.