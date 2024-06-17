Gaziantepspor Süper Lig'e geri dönüyor!

17 Haziran 2024 22:59 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:11

Gaziantep FK adını Gaziantepspor'a mı çeviriyor?

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Adana 2. Genel İcra Dairesi’inden Gaziantepspor isim hakkını satın aldı. Yılmaz prosedürleri yerine getirerek Gaziantep FK ismini Gaziantepspor yapacaklarını söyledi.

"GAZİANTEP FK'YI GAZİANTEPSPOR OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Başkan Memik Yılmaz, “Gaziantepspor adının icradan satış süreci resmen bitti. Gaziantepspor adını Gaziantep FK olarak biz aldık. Bundan sonraki süreçte, isim hakkı bizde olduğu için ilk olarak marka kullanım hakkı için başvuru yapacağız. Ardından da, gerekli prosedürleri tamamlayarak uygun bir dönemde Gaziantep FK’nın adını Gaziantepspor olarak değiştireceğiz. Gaziantep’e hayırlı olsun” dedi.

Gaziantepspor son olarak 2016-17 Süper Lig'de yer almıştı.