Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için harekete geçti! 

17 Haziran 2024 21:24 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:26

Olimpia Milano ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Amerikalı Devon Hall, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaştı

Olimpia Milano ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Amerikalı Devon Hall, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaştı

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına da hız verdi.

Sky Sport'tan Patrick Berger'in haberine göre, Nuri Şahin'in transfer listesinde Fenerbahçeli yıldız da yer alıyor.

LİSTE BELLİ OLDU!

Nuri Şahin'in transfer listesinde yer alan 3 ismin ise Yankuba Minteh, Jerdy Schouten ve Ferdi Kadıoğlu belirtildi.

Nuri Şahin'in takıma katılmasını istediği milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta sahaya çıktı ve 3 gol - 5 asistlik performans ortaya koydu.