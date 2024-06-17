Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı! Taraftarlar yorum yağdırdı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 23:16 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:24
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının gelecek sezonda giyeceği çubuklu forma sosyal medyada sızdı. Kulüp tarafından tanıtımı henüz gerçekleşmeyen yeni sezon forması Avrupa'da sponsor firmanın mağazalarında satışa sunuldu.
Fenerbahçe taraftarı 2024-2025 yeni sezon formalarını merakla beklerken sarı-lacivertli ekibin yeni sezon çubuklu forması yurt dışında satışa çıktı.
Yeni sezon formaları, kulüp tarafından lansmanı gerçekleşmeden önce sponsor firmanın Avrupa'daki mağazalarında satışa sunuldu.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon çubuklu forması:
Fenerbahçe'nin, yeni sezonda giyeceği üçüncü forması da sosyal medyaya sızdırılmıştı. Formaların lacivert ağırlıklı olduğu görüldü.
Kaynak: TGRT Haber