Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı! Taraftarlar yorum yağdırdı 

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı! Taraftarlar yorum yağdırdı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 23:16 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:24
Fenerbahçe&#039;nin yeni sezon forması sızdı! Taraftarlar yorum yağdırdı 

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının gelecek sezonda giyeceği çubuklu forma sosyal medyada sızdı. Kulüp tarafından tanıtımı henüz gerçekleşmeyen yeni sezon forması Avrupa'da sponsor firmanın mağazalarında satışa sunuldu.

Fenerbahçe taraftarı 2024-2025 yeni sezon formalarını merakla beklerken sarı-lacivertli ekibin yeni sezon çubuklu forması yurt dışında satışa çıktı.

Yeni sezon formaları, kulüp tarafından lansmanı gerçekleşmeden önce sponsor firmanın Avrupa'daki mağazalarında satışa sunuldu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon çubuklu forması: 

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı! Taraftarlar yorum yağdırdı  - 1. Resim

Fenerbahçe'nin, yeni sezonda giyeceği üçüncü forması da sosyal medyaya sızdırılmıştı. Formaların lacivert ağırlıklı olduğu görüldü.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...