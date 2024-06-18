Burnu kırılmıştı... Mbappe Euro 2024'e devam edecek mi?

18 Haziran 2024 07:00 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 07:31

Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa, Wöber'in kendi kalesine attığı golle Avusturya'yı 1-0 yendi.

Fransa'da Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle burnu kanadı ve yerde kaldı. Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı.

Forması kanla kaplanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Giroud devam etti.

BURNU KIRILDI

Kylian Mbappe'nin burnu kırıldığı belirtildi. AS gazetesinin haberine göre burnu kırılan Kylian Mbappe, Euro 2024'e devam etmek istiyor.

Yıldız futbolcu kalan maçlarda maske takacak.