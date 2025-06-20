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 | Selahattin Demirel

Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3. Dünya Savaşı ihtimalinden ötürü endişe duyduğunu belirterek, bu ihtimalin arttığına işaret etti.

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Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 20:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-İsrail çatışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "İran'la her gün temas halindeyiz." diyen Putin, gündemdeki gelişmeler dikkate alındığında 3. Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını söyledi.

HAMANEY'E SUİKAST İHTİMALİ: SÖYLEMDE KALMASINI DİLERİM

İsrail'in İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürme tehdidi hakkında "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" diyen Putin Ukrayna ile ilgili de konuştu.

"RUS ASKERİNİN AYAK BASTIĞI YER BİZİM"

Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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