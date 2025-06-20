Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3. Dünya Savaşı ihtimalinden ötürü endişe duyduğunu belirterek, bu ihtimalin arttığına işaret etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-İsrail çatışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "İran'la her gün temas halindeyiz." diyen Putin, gündemdeki gelişmeler dikkate alındığında 3. Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını söyledi.
İsrail'in İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürme tehdidi hakkında "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" diyen Putin Ukrayna ile ilgili de konuştu.
Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." dedi.
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