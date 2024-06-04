Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

04 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:37

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin uyarısını, ABD Başkanı Joe Biden dinlemedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurdu. Biden yerine zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağı belirtildi.

Sözcü Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önerilerini de destekliyoruz." dedi.

Jean-Pierre, "Ukrayna, Biden başkanlığındaki ABD'den güçlü dostluk ve destek görmeye devam edecek." diye konuştu.

SÖZCÜ JEAN-PIERRE'DEN KAÇAMAK CEVAP

Biden'ın İsviçre'ye gitmek yerine neden California'da olacağının sorulması üzerine Jean-Pierre, kaçamak bir cevap verdi:

"Hiç kimse Ukrayna için Biden'dan daha güçlü destek vermemiştir."

ZELENSKİY, BIDEN'I UYARMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.