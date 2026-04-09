Putin ilan etti! Paskalya Bayramı nedeniyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1 günlük ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların yaklaşan Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes kararı aldı. Putin, Ukrayna ile yerel saatle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan 00.00’a kadar ateşkes ilan etti.

Özetle

PROVOKASYON UYARISI

Ateşkes süresince tüm cephe hatlarında birliklere, muharebe faaliyetlerinin durdurması ancak Ukrayna’nın muhtemel provokasyonlarına ve her türlü saldırgan eylemlerine karşı hazırlıklı olmaları emredildiğini ifade edildi. Ukrayna’nın Rusya gibi benzer bir ateşkes kararı alması beklendiği aktarıldı.



