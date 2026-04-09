İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya geçiyoruz Mücteba Hamaney, ülkesine saldıranlara karşı tazminat talep edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceklerini açıklamıştır. Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz.

"MEŞRU HAKLARIMIZDAN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY KOMŞULARINA ÇAĞRI YAPTI: DOĞRU YERDE DURUN

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

Hamaney ayrıca İran halkının meydanları terk etmemesi gerektiğini belirtti.