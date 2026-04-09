Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya geçiyoruz

ABD ile 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varan İran'da dini lider Mücteba Hamaney'den yeni bir açıklama geldi. Hamaney, "Ali Hamaney ve şehitlerimizin intikamını alma konusunda kararlıyız" diyerek Hürmüz Boğazı'nın işletilmesinde yeni bir aşamaya geçeceklerini duyurdu.

Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya geçiyoruz
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 21:56

İran'ın dini lideri , ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mücteba Hamaney, ülkesine saldıranlara karşı tazminat talep edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceklerini açıklamıştır.
Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz.
Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz.
Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz.
"MEŞRU HAKLARIMIZDAN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. ’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY KOMŞULARINA ÇAĞRI YAPTI: DOĞRU YERDE DURUN

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

Hamaney ayrıca İran halkının meydanları terk etmemesi gerektiğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan geri adım! İsrail ile Lübnan arasında müzakereler başlayacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan: İsrail Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıyor
