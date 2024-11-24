Putin ne kadar zengin? 200 milyar dolarlık serveti olabilir

24 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in servetine dair iddialar dilden dile yayılırken sadece saat koleksiyonunun 200 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. İşte ''Ben dünyanın en zengin adamıyım'' diyen Putin'in serveti...

Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in serveti hala tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Putin’in servetinin 200 milyar dolara kadar çıkabileceğini düşünüyor. Peki, bu iddia neden bu kadar yüksek ve gerçek olabilir mi? İşte detaylar:

YALNIZCA GÖSTERİŞLİ SAAT KOLEKSİYONU 200 MİLYAR DOLARA YAKIN

Putin'in gelirine dair resmi açıklamalara göre, yılda yaklaşık 140.000 dolar kazanıyor ve sahip olduğu varlıklar arasında 800 metrekarelik bir daire, bir karavan ve üç araba bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu rakamların sadece kamuya açık bilgiler olduğunu ve Putin’in gerçek servetinin çok daha büyük olabileceğini belirtiyor.

Özellikle, Putin’in lüks​ saat koleksiyonu dikkat çekiyor. Ünlü Patek Philippe markasının 60.000 dolarlık Perpetual Calendar modelini takarken görüntülenmiş ve ayrıca 500.000 dolarlık A. Lange & Sohne Toubograph saatine sahip olduğu iddia ediliyor. Bu saatler, onun yılda kazandığı resmi maaştan kat kat pahalı.

KARADENİZ'DEKİ 1,4 MİLYAR DOLARLIK SARAY

Putin’in sahip olduğu düşünülen 190.000 metrekarelik bir saray, Karadeniz’e bakan bir uçurumun üzerine inşa edilmiş. Bu saray, Rusya'nın en büyük özel konutu olarak kabul ediliyor ve Putin’in “Ülke Köşkü” olarak adlandırılan özel sarayı olarak biliniyor. Sarayın içinde freskli tavanlar, Yunan tanrılarının heykelleriyle çevrili bir yüzme havuzu, 27.000 metrekarelik misafir evi, geleneksel Türk hamamları, bir müzik odası, bir buz hokeyi pisti, Las Vegas tarzı bir kumarhane, gece kulübü ve hatta 100.000 dolarlık şarap ve alkollü içki koleksiyonları bulunuyor.

Sarayın dekorasyonu için İtalyan Citterio Atena markası kullanılmış. Louis XIV tarzı mobilyalar, 500.000 dolarlık yemek odası takımları ve 54.000 dolarlık bar masası bunlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, yıllık 2 milyon dolar sadece bahçe bakımına harcanıyor.

SARAYIN FİNANSMANI VE YIKICI İDDİALAR

Sarayın yapımının maliyeti 1,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve inşaatın finansmanının büyük bir kısmının, Putin’in yakın çevresindeki işadamları aracılığıyla yapılan yasa dışı işlemlerle sağlandığı öne sürülüyor. 2016’da Panama Belgeleri, Putin ile bağlantılı gizli offshore işlemlerini ortaya çıkarmıştı. Ancak Kremlin, sarayın Putin’e ait olduğu iddialarını reddediyor ve bunun yerine bir işadamına ait olduğunu söylüyor. Ancak analistler, sarayın FSB (Rusya’nın güvenlik hizmeti) tarafından korunmasının ve üzerindeki hava sahasının kapalı olmasının, bu açıklamanın doğruluğunu sorgulayan önemli bir unsur olduğunu belirtiyor.

PUTİN'İN LÜKS ARAÇ VE UÇAK KOLEKSİYONU

Putin’in, 700 arabadan ve 58 uçak ve helikopterden oluşan devasa bir koleksiyona sahip olduğu söyleniyor. Bunlardan biri, "Uçan Kremlim" adı verilen ve 716 milyon dolara mal olan

bir uçak. Ayrıca, bir nükleer denizaltı üreticisi tarafından tasarlanmış 100 milyon dolarlık bir megayatla deniz yolunda da yol alabiliyor.

200 MİLYAR DOLAR SERVET​

Finans uzmanı Bill Browder, 2017’de yaptığı açıklamalarda, Putin’in servetinin büyük bir kısmını 2003’te Mikhail Khodorkovsky’nin tutuklanmasının ardından kazandığını belirtiyor. Khodorkovsky’nin hapis cezasının ardından diğer oligarkların Putin’e gidip, “hapisteki gibi olmak istemiyorsak ne yapmamız gerekir?” dedikleri ve Putin’in onlara “%50” dediği iddia ediliyor. Yani, oligarklar kazançlarının yarısını Putin’e vermek zorunda kalmışlar.

PUTİN'İN YANITI: ''BEN DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMIYIM'

Tüm bu iddialara rağmen Putin, kendisinin “duygusal olarak en zengin insan” olduğunu savunuyor ve Rus halkının kendisini iki kez seçmesinin en büyük serveti olduğunu söylüyor. Ancak tüm bu delillere rağmen, Putin hala mütevazı bir yaşam sürdüğünü ve sadece devlet işlerine odaklandığını belirtiyor.