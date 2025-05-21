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 | Berkay Alptekin

Putin, Ukrayna'nın elinden aldığı Rus topraklarında Kiev'i hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna askerlerinin Kursk'ten sürülmesinin ardından bölgeye ilk kez ziyarette bulundu. Bölgedeki gönüllü gruplarla bir araya gelen Putin, yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya sert sözler sarf etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun geçtiğimiz ay Ukrayna askerlerini Kursk'ten çıkarması sonrası bölgeye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, dün gerçekleştirdiği ziyarette bölgedeki gönüllü gruplarla bir araya gelen Putin, Kurçatov şehrinde inşaat halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi ziyaret etti. Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein ve ayrıca Kursk bölgesi yetkilileriyle görüştü.
Putin, saldırıların ardından bölge sakinlerine yardım etmek üzere Kursk'ta bulunan gönüllülerle bir araya geldiği görüşmede, "önemli ve asil" çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Putin, Ukrayna'nın elinden aldığı Rus topraklarında Kiev'i hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu

"APTALLAR YARIŞMASINDA BİLE İKİNCİ OLURLAR"

Ukrayna'nın hala Rusya sınırına doğru ilerlemeye çalıştığını söyleyen Putin, Ukrayna ordusunun II. Dünya Savaşı anıtlarına yönelik düzenlediği saldırılara değindi. Putin, "Bu durum bize, bu insanların Neo-Nazi ideolojisine sahip kişiler olduğunu söylemek için her türlü dayanağı veriyor. Aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Neden? Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla (anıtları hedef alarak) kim olduklarını gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Putin, Ukrayna ve Batılı ülkelerde Rusya'ya ilişkin anıtların "hafızayı silmek" amacıyla söküldüğünü vurguladı. Putin, Rusya'nın halkının birliği başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşacağına olan güvenini dile getirerek, "Bugün tüm ülke tek bir takım. Bu, tüm çabalarımızın koşulsuz başarısıdır. Bunlar, tüm hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşullardır" dedi.

Putin, Ukrayna'nın elinden aldığı Rus topraklarında Kiev'i hedef aldı! Hakaretler havada uçuştu

UKRAYNA SÜRPRİZ TAARUZA KALKMIŞTI

Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı saldırılardan 2 yıl sonra Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024'te çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve ağır Batı silahlarıyla birlikte Rusya sınırını aşarak Kursk bölgesine girmişti. Ukrayna güçleri Kursk'ta yaklaşık bin 400 kilometrekarelik bir alanı ele geçirmişti. Rusya, uzun süren şiddetli çatışmalar sonucu geçtiğimiz Nisan ayı sonlarında Ukrayna askerlerinin Kursk bölgesinden çıkarıldığını duyurmuştu.

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