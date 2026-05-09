Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ederek zaferini ilan ettiği 9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da törenle kutlandı. Her yıl zırhlı araçlardan nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzelere kadar geniş bir ağır silah yelpazesinin sergilendiği tören bu yıl sönük geçti. Güvenlik endişeleri nedeniyle küçültülen geçit töreni, Rus bayrağını taşıyan askeri birliğin yer aldığı kortejle birlikte yerel saatle yaklaşık 10.00'da Kızıl Meydan'da başladı. Geçtiğimiz yıl 80. yıl dönümü töreninde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dahil 27 lider hazır bulunurken, bu yıl belirgin şekilde daha az dünya lideri katıldı. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene bu yıl, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Malezya Kralı Sultan Ibrahim İskender, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

HABERİN ÖZETİ Putin: Zafer her zaman bizimdi ve her zaman bizim olacak Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği 9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da, güvenlik endişeleri nedeniyle küçültülmüş bir törenle kutlandı. Bu yılki Zafer Günü törenine katılan dünya lideri sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla belirgin şekilde daha azdı. Ülke genelindeki bazı kamusal kutlamalar tamamen iptal edildi ve Rus başkentindeki mobil internet ile kısa mesaj hizmetlerine kısıtlamalar getirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, törende yaptığı konuşmada, Sovyet halkının kahramanlığını ve Nazizm'in yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici katkısını vurguladı. Putin, günümüzdeki özel askeri operasyon görevlerini yerine getiren askerlerin, muzaffer neslin başarısından ilham aldığını belirtti. Kızıl Meydan'daki törenin ardından Putin, diğer liderlerle birlikte Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı ve Kremlin'de bir resepsiyona katıldı.

Kamusal kutlamalar ise tamamen iptal edildi

Ülke genelinde yapılan bazı geçit törenlerinde askeri araçlar yer alsa da bunların çoğunun modern ekipmanlar yerine İkinci Dünya Savaşı dönemine ait araçlar olduğu görüldü. Bazı törenler ve kamusal kutlamalar ise tamamen iptal edildi. Kamu güvenliğini sağlama gereğini gerekçe göstererek Rus başkentindeki tüm mobil internet erişimi ve kısa mesaj hizmetlerine kısıtlamalar getirildi.

"Onun gerçek tarihini ve gerçek kahramanlarını korumak bizim için bir onur meselesidir"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği'nin Zaferi'nin 81. yıl dönümünü simgeleyen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmaya, "Sizi Zafer Günü dolayısıyla kutluyorum; bu bizim kutsal, ilham verici ve en önemli bayramımızdır" ifadeleriyle başladı.



Rusya'nın çıkarlarını ve geleceğini koruyacaklarını belirten Putin, "Zafer askerlerinin mirasını ve kalıcı değerlerini onurlandırıyoruz. Anavatanımıza bağlılık tüm ülkemizi, Rusya'nın tüm halklarını birleştiriyor ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısını, onun gerçek tarihini ve gerçek kahramanlarını korumak bizim için bir onur meselesidir. Sovyet halkının kahramanlığını ve Nazizmin yenilgiye uğratılmasını mümkün kılan belirleyici katkının onlara ait olduğunu her zaman hatırlayacağız. Onlar ülkelerini ve tüm dünyayı kurtardılar, mutlak ve acımasız kötülüğe son verdiler ve Nazi Almanyası'na teslim olmuş ve onun suçlarının itaatkar ortakları haline gelmiş ulusların egemenliğini yeniden tesis ettiler" diye konuştu.



Rus lider, "Askerlerimiz, Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına muazzam kayıplar verdi ve büyük fedakârlıklar yaptı. Onlar cesaretin ve asaletin, metanetin ve insanlığın somutlaşmış hâli oldular ve büyük bir Zafer'in görkemli şanıyla taçlandılar. 22 Haziran 1941, tarihimizdeki en trajik ve en hüzünlü tarihlerden biridir. Bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının 85. yılıdır. Naziler, Sovyetler Birliği'ne haince saldırdı, ülkeyi ve onun geniş kaynaklarını ele geçirmeyi, kültürünü ve tarihi mirasını tamamen yok etmeyi ve nihayetinde tüm çok uluslu Sovyet halkını yok etmeyi, köleleştirmeyi ve soykırıma uğratmayı planlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Rusya uğruna hayatını veren herkesin önünde başlarımızı eğiyoruz"

Sovyetler Birliği'ni yok etmek için Avrupa'nın dört bir yanından güçler toplandığına vurgu yapan Putin, "Nazi stratejistleri görünüşe göre her şeyi titizlikle hesaplamıştı. Tek bir şey dışında: Rus karakteri olarak bilinen şeyi ve Sovyet halkının ruh gücünü. Bu nitelikler Anavatanımız için en zor zamanlarda en açık şekilde ortaya çıkar. Halkımız düşmana karşı bir duvar gibi durdu ve Anavatana bağlılığın milyonlarca insanı birleştirebilen en yüksek ahlaki gerçek olduğunu kanıtladı. Askerlerin, denizcilerin ve subayların eşsiz direncini; halk milislerinin, partizanların ve yeraltı direniş savaşçılarının özverili bağlılığını; ayrıca iç cephenin, bilimin, sanayinin ve tarım çalışanlarının büyük çabalarını hatırlıyoruz" şeklinde konuştu.



Cephelerin birleştiğini belirten Vladimir Putin, "Halkın gerçek vatanseverliği, cesareti ve fedakarlığı onları düşmanın üstüne çıkardı, onlara güç verdi ve Zafer'e olan inançlarını pekiştirdi. Zafer büyük bedellerle kazanıldı, derin acılar çekilerek elde edildi ve sonunda başarıldı! Bütün bunlar aile hikâyelerinde, çocuklarımızın, torunlarımızın ve torun çocuklarımızın kalplerinde yaşamaya devam ediyor. Savaşta hayatını kaybedenlerin, işgal altında ve esaret altında işkence görenlerin, kuşatma altındaki Leningrad'da ve diğer çevrelenmiş şehir ve kasabalarda açlıktan ölenlerin önünde başlarımızı eğiyoruz. Anavatan, Rusya uğruna hayatını veren herkesin önünde başlarımızı eğiyoruz. Oğulların ve kızların, babaların ve annelerin, büyükbabaların ve büyük büyükbabaların, eşlerin, kardeşlerin, akrabaların ve dostların anısı önünde başlarımızı eğiyoruz" dedi.

"Muzaffer neslin büyük başarısı bugün özel askeri operasyonun görevlerini yerine getiren askerlere ilham veriyor"

Konuşmasının ortasında törendekileri bir dakikalık saygı duruşuna davet eden Putin, daha sonra sözlerine devam etti. Rusya Devlet Başkanı, "Muzaffer neslin büyük başarısı bugün özel askeri operasyonun görevlerini yerine getiren askerlere ilham veriyor. Onlar, tüm NATO bloğu tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güçle karşı karşıya bulunuyor. Buna rağmen kahramanlarımız ilerliyor. Rus askerlerinin yanında işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları da bulunuyor. Onlar seleflerinin geleneklerini sürdürüyor ve modern savaş deneyiminden yararlanarak gelişmiş ve benzersiz silah modelleri oluşturuyor ve bunların seri üretimini başlatıyorlar. Ancak ekipmanlar ve savaş yöntemleri nasıl değişirse değişsin, değişmeyen bir şey vardır: ülkenin geleceğini belirleyen halktır; askerler ve fabrika işçileri, tarım emekçileri, silah tasarımcıları ve savaş muhabirleri, doktorlar ve öğretmenler, kültür insanları ve din adamları, gönüllüler, girişimciler ve hayırseverler. Rusya'nın tüm vatandaşları Başarının anahtarı bizim manevi gücümüz, cesaretimiz ve yiğitliğimiz, birliğimiz ve her şeye dayanma ve tüm zorlukların üstesinden gelme yeteneğimizdir" diye konuştu.



Ortak bir hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Putin, "Herkes Zafer'e kişisel bir katkı sunuyor. Zafer hem savaş alanında hem de cephe gerisinde şekilleniyor. Davamızın haklı olduğuna kesinlikle inanıyorum! Biz birlikteyiz! Zafer her zaman bizimdi ve her zaman bizim olacak! Muzaffer halka şan olsun! Gazilere şan olsun! Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne şan olsun! Bayramınız kutlu olsun! Zafer Günü kutlu olsun! Yaşasın" ifadelerini kullandı.



Kızıl Meydan'daki törenin ardından Putin, diğer liderlerle birlikte Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı ve ardından Kremlin'de bir resepsiyona katıldı.