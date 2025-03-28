Putin, Zelenskiy'i saf dışı bırakmak istiyor! Ukrayna'ya geçici yönetim önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile aralarındaki savaşı kendilerinin başlatmadığını ileri sürdü. Putin, Ukrayna'ya demokratik bir seçim ve savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin yapılabilmesi için geçici yönetim atanması önerisinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Murmansk şehrindeki limanda düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile aralarındaki savaşı kendilerinin başlatmadığını ileri süren Putin, "Çatışmalar, Ukrayna'da Batılı ülkelerin desteklediği 2014 darbesiyle başladı." ifadelerine yer verdi.

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR HÜKÜMET SONRASI BARIŞ MÜZAKERELERİ BAŞLAR"

Ukrayna'da böylelikle halkın desteklediği bir yönetimin göreve gelebileceğini anlatan Putin, "Böylelikle demokratik seçimler yaparak, halkın güvenine sahip, yetenekli ve güvenilir bir hükümeti iktidara getirmek ve ardından onlarla barış anlaşması müzakerelerine başlanabilir." dedi.

BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları bitirmeyi "samimiyetle" istediğini sözlerine ekledi.