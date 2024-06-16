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Putin'den bayramda Müslümanlara övgü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:31
Putin&#039;den bayramda Müslümanlara övgü

Rusya lideri Vladimir Putin, Müslümanların Kurban Bayramı için mesaj yolladı.

Vladimir Putin’den Rusya’daki Müslümanlar için Kurban Bayramı mesajı geldi.

Rusya’daki Müslümanların ülkesine sağladığı katkılara vurgu yapan Putin, "Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Kurban Bayramı, insanların yakınlaşmasına, toplumda merhamet, adalet ve karşılıklı anlayış ideallerinin pekişmesine hizmet eder ve İslam’ın kalıcı manevi değerlerinin derinliğini açığa çıkarır. Ülkemizdeki Müslümanların hayatının kültür, eğitim ve aydınlanma alanlarındaki yeni girişimlerle zenginleşmesi sevindiricidir" dedi.

MÜSLÜMANLARA ÖVGÜ

Putin mesajında, "Müslüman kuruluşlar aile kurumunun güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine büyük önem veriyor, özel askeri operasyona (Ukrayna’daki çatışmalara) katılanlara ve gazilerine, onların ailelerine ve yakınlarına etkili yardım sağlıyor. Ve elbette, halkımızın birleşmesine, Rusya’da uluslararası ve dinler arası diyaloğun gelişmesine katkıları önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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