Putin’den Trump’a dikkat çeken teklif: Orta Doğu geriliminde kritik görüşme

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin’in, krizi yatıştırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından artan Orta Doğu gerilimini değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede tarafların, bölgedeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldığı öğrenildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Putin, Rusya’nın İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Trump’a iletti. Açıklamada, Moskova yönetiminin bölgedeki krizin daha fazla tırmanmaması için diplomatik adımlar atmaya istekli olduğu vurgulandı.

SALDIRILAR KINANDI

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelere geri dönmeyi göz ardı etmediklerini söyledi. Uşakov ayrıca, Putin'in Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu da teyit ettiğini belirtti. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi "anlamlı ve faydalı" olarak tanımladı.