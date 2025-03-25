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 | Berrak Arican

Putin'den Trump'a 'kişisel hediye' ABD Başkanı 'çok etkilendi'

Rusya ve ABD ilişkileri Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber iyileşmeye başladı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'a bir hediye verdiği açıklandı.

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Putin'den Trump'a 'kişisel hediye' ABD Başkanı 'çok etkilendi'
KAYNAK:
AP
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 11:21

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması Moskova ile Washinton arasında yeni bir sayfa açtı. Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için seneler sonra ABD ve Rus heyetleri bir araya gelirken Trump ile Putin de görüşmeler gerçekleştirdi. Kremlin ise son olarak Putin'in Trump'a bir hediye gönderdiğini açıkladı. Kremlin Peskov, bunu "kişisel bir hediye" olarak nitelendirdi.

PUTİN'DEN 'TRUMP PORTRESİ' HEDİYESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Putin'in, Trump'a yaptırdığı bir portreyi hediye ettiğini söyledi. Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Peskov, Putin'in tabloyu bu ayın başlarında Moskova'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a verdiğini ifade etti. Witkoff, Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, Trump'ın 'güzel' olarak tanımladığı portreden 'açıkça etkilendiğini' söyledi.

TRUMP İÇİN DUA ETTİ

Witkoff, Carlson'a, Putin'in hediyesini “zarif” olarak nitelendirdi ve Putin'in geçen yıl ABD başkanlığı için aday olan Trump'ın Pensilvanya'daki bir mitingde vurulduğunu duyduğunda kendisine Trump için dua ettiğini söylediğini hatırlattı. Putin'in yorumlarını aktaran Witkoff, “Arkadaşı için dua ediyordu” dedi.

ABD-RUS HEYETLERİNİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Putin ile Rus yetkililerle Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin ardından bir araya geldi. Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için ABD ve Rus heyetlerinin görüşmesi ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Putin, Trump'a daha önce hediye vermiş miydi?
Putin 2018'de dönemin Başkanı Trump'a, Trump'ın oğluna vermeden önce Gizli Servis'in dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ettiği bir futbol topu hediye etmişti.
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